МЕХИКО, 20 дек /ПРАЙМ/. Инвестиции компаний в нефтяную отрасль Колумбии в 2019 году вырастут на 14% по сравнению с нынешним годом и составят 4,95 миллиарда долларов, сообщила Колумбийская нефтяная ассоциация (ACP).

Вложения в сектор добычи, как ожидается, составят 3,9 миллиарда, что позволит увеличить объем производства углеводородов в стране на 2-4%, до 890 тысяч баррелей в день. Инвестиции в разведку предполагаются на уровне 800 миллионов долларов.

Инвестиции в нефтегазовый сектор Колумбии в 2018 году, как ожидается, составили 4,35 миллиарда долларов (рост на 28% по сравнению с уровнем 2017 года).

Ранее сообщалось, что колумбийская Ecopetrol уже в 2019 году может начать реализацию первого в стране пилотного нефтегазового проекта с применением метода гидроразрыва пласта (фракинга), используемого при добыче сланцевых углеводородов.

Между тем, затрудняет развитие энергоотрасли Колумбии социально-политическая обстановка в стране, где объекты нефтегазовой инфраструктуры периодически становятся предметом атак повстанцев, ведущих борьбу с властями.