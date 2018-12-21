МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вдвое снизила тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа с целью повысить свою конкурентоспособность как более выгодная альтернатива "Северному потоку", сообщила в пятницу глава регулятора Оксана Кривенко.

"Установили временные тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на первый год второго регуляторного периода. Они уменьшились вдвое. Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива "Северному потоку" и другим обходным газопроводам", — написала Кривенко в Facebook.

По её словам, указанные тарифы являются составной конечной цены природного газа для отечественных потребителей, потому это приведет к снижению его стоимости. "Фактически на 6 долларов уменьшится цена импортируемого голубого топлива на оптовом рынке", — отметила она.

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведёт к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.