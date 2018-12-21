МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Газпром межрегионгаз" из-за завышенных цен на гелий, говорится в сообщении ведомства.

"Ведомство усматривает в действиях компании признаки экономически, технологически и иным образом необоснованного установления различных цен на один и тот же товар. "Газпром межрегионгаз" установил на декабрь 2018 года цены на жидкий и газообразный гелий марок А и Б, реализуемый по прямым договорам, выше средневзвешенных цен на него и без учета динамики изменения цен на гелий, реализуемый на электронной торговой площадке", — сообщает ФАС.

Согласно предупреждению, "Газпром межрегионгаз" должен установить цены на гелий, реализуемый по прямым договорам, с учетом его средневзвешенных цен, сложившихся до выведения на ремонт в сентябре 2018 года мощностей по его производству Оренбургского газоперерабатывающего и гелиевого завода. Также газовой компании необходимо согласовать с ФАС торговую политику реализации гелия, учитывающей конъюнктуру цен на рынке гелия в РФ в условиях отсутствия дефицита гелия, а также порядок формирования цен в условиях дефицита гелия.

"Вместе с тем, ведомство отмечает, что вывоз гелия независимыми продавцами влияет на повышение цены на него в Российской Федерации. В связи с этим прорабатывается вопрос по обнулению ввозной (с 5% до 0%) и установления вывозной пошлины на гелий", — также говорится в сообщении.

Ранее в октябре ректор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого Андрей Рудской обратился в управление ФАС по Петербургу с требованием возбудить антимонопольное дело против "Газпром межрегионгаза" из-за роста цен на гелий. Он отметил, что после того, как в апреле поставщиком гелия стала компания "Газпром межрегионгаз", цены на него выросли более чем в два раза. По словам ФАС, основной причиной, вызвавшей тогда рост цен на гелий стало увеличение экспорта на фоне ремонтов на заводах как за границей, так и в России.