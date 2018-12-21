ПАРИЖ, 21 дек — ПРАЙМ. Суд Парижа в пятницу оштрафовал нефтяную компанию Total на 500 тысяч евро по делу о коррупции иностранных государственных лиц в рамках заключения контракта в Иране, сообщает радиостанция Europe 1.

Компания обвиняется в даче взятки в размере около 30 миллионов долларов через посредников в период с 2000 по 2004 год, чтобы добиться заключения соглашения по газовому месторождению Южный Парс.

Прокуратора требовала оштрафовать Total на 750 тысяч евро и конфисковать счета на 250 миллионов евро, указывая, что доходы от правонарушения эквивалентны последней сумме.

Отмечается, что расследование по этому делу было открыто в 2006 году и касается двух контрактов. Первый контракт на разработку газового месторождения Южный Парс был заключен в 1997 году, его стоимость оценивается в 2 миллиарда долларов. Второе соглашение от июля 1995 года касаются эксплуатации иранских нефтяных месторождений Sirri A и E в Персидском заливе.

Total подозревается в том, что в рамках этих соглашений в 1995-2004 годах через посредников передавала взятки на общую сумму 60 миллионов долларов. Однако компания была осуждена за перечисления 30 миллионов долларов, сделанные после 2000 года, то есть после вступления в силу закона о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.