МЕХИКО, 22 дек /ПРАЙМ/. Прокуратура Бразилии в рамках операции "Автомойка" обвинила 42 человек в коррупции при строительстве офиса государственного энергогиганта Petrobras в Сальвадоре, говорится в сообщении прокуратуры.

По данным проведенного ей расследования, в коррупционной схеме строительства башни Pituba участвовали высокопоставленные сотрудники Petrobras и его пенсионного фонда Petros, строительного подрядчика Odebrecht и инженерной компании OAS. Речь идет о взятках на общую сумму 67,2 миллиона реалов (более 17 миллионов долларов).

Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам идеи около 3,8 миллиарда долларов.

В настоящее время коррупционные расследования продолжаются. В начале декабря прокуратура Бразилии заявила, что нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Glencore дали взятку в размере 15,3 миллиона долларов сотрудникам Petrobras. По данным следователей, сотрудники Petrobras за взятку предлагали компаниям более низкие цены на нефть и нефтепродукты.