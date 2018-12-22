ВЛАДИВОСТОК, 22 дек /ПРАЙМ/. Пострадавших при порыве газопровода в Якутии нет, на месте работает бригада специалистов, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Намского района.

Ранее там сообщили, что в Намском районе произошел порыв газопровода с воспламенением, газоснабжение не нарушено.

"Пострадавших нет, такой информации не поступало. На месте работает бригада ОАО "Саханефтегазсбыт", — сказал собеседник.

По его словам, пока неизвестно, какой высоты факел – сотрудников администрации района на место не подпускают.