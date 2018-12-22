ВЛАДИВОСТОК, 22 дек /ПРАЙМ/. Специалисты перекрыли участок газопровода под Якутском, где случился порыв, пострадавших нет, угрозы экологии тоже, сообщил РИА Новости главный инженер линейного производственного управления магистральных газопроводов "Сахатранснефтегаза" Павел Ксенофонтов.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Намского района сообщили, что порыв газопровода с воспламенением произошел в Намском районе, газоснабжение не нарушено, пострадавших нет, труба принадлежит "Сахатранснефтегазу".

"Участок перекрыли. Я только еду на место. Факел еще горит, но так как участок перекрыт, газ должен выгореть. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", — сказал Ксенофонтов.