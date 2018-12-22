ВЛАДИВОСТОК, 22 дек /ПРАЙМ/. Специалисты устанавливают причину порыва газопровода в Якутске, возможно, ей стало внешнее воздействие, сообщил РИА Новости главный инженер линейного производственного управления магистральных газопроводов "Сахатранснефтегаза" Павел Ксенофонтов.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Намского района сообщили, что порыв газопровода с воспламенением произошел в Намском районе, газоснабжение не нарушено, пострадавших нет, труба принадлежит "Сахатранснефтегазу".

"Порыв произошел недавно, причина пока устанавливается. Но обычно возгорание – это всегда внешнее воздействие", — сказал Ксенофонтов.

Он добавил, что на месте развернут штаб, формируется бригада тяжелой техники.