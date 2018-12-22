ЯКУТСК, 22 дек /ПРАЙМ/. Аварийные бригады "Сахатранснефтегаза" ремонтируют участок газопровода в Якутии, где произошел порыв, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, на 221-м километре (район села Таастах Намского района) произошло возгорание магистрального газопровода на первой нитке.

"На месте возгорания находятся аварийные бригады АО "Сахатранснефтегаз". Развернут штаб. Формируется бригада тяжелой техники. Подача газа не прекращена, произведены переключения на вторую и третью нитку магистрального газопровода. На данный момент проводится ремонт участка газопровода", — цитирует пресс-служба слова министра.

Правительство региона уточняет, что к этой ветке газопровода подключены три населенных пункта Намского района: села Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Диаметр трубы — 530 миллиметров.

"Произведено перекрытие поврежденного участка задвижками, производится догорание газа в трубе", — сообщают власти.