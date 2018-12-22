МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Горение газа на магистральном газопроводе в Якутии, где произошла авария, прекращено, сообщается на сайте регионального правительства.

В Намском районе произошел прорыв магистрального газопровода на первой нитке с воспламенением, газоснабжение нарушено не было, подачу газа переключили на вторую и третью нитку газопровода, пострадавших нет. Участок газопровода ремонтируют аварийные бригады "Сахатранснефтегаза".

"Как сообщает МЧС России по республике, факельное горение газа в трубе газо-магистральной линии прекращено", — говорится в сообщении.

Правительство региона уточняло, что к этой ветке газопровода подключены три населенных пункта Намского района: села Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Диаметр трубы — 530 миллиметров.