МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. У "Нафтогаза Украины" уже в начале нового 2019 года могут появиться проблемы с закупкой газа и ряд других сложностей, заявил глава компанииАндрей Коболев.

В заканчивающемся году украинская группа компаний "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток, пояснил он.

"Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", — написал Коболев в своей социальной Facebook.

По его словам, отсутствие денег также поставит под угрозу проекты по добыче газа и модернизации газотранспортной системы страны.

Главной причиной такой ситуации топ-менеджер назвал продажу газа по льготным ценам из-за того, что правительство Украины, которое должно было компенсировать потери газовой монополии, не выполняет свои обязательства.

"В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 миллиарда гривен", — добавил Коболев.

Напомним, что в начале ноября "Нафтогаз" подал к правительству Украины иск о возмещении убытков, возникших по причине того, что компания выполняла спецобязательства по продаже газа населению, а власти страны отказались это компенсировать.