МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Прототип российской системы для электрогенерации на основе энергии волн и для защиты берега от их воздействия появится в 2019 году; со временем система выйдет на международные рынки, заявил в интервью РИА Новости глава АНО "Отраслевой центр "Маринет" (отвечает за рынок морских интеллектуальных систем) Национальной технологической инициативы Александр Пинский.

По его словам, в настоящее время проблема разрушения волнами набережных, объектов инфраструктуры, марин для яхт носит весьма актуальный характер. Волнорезы помогают справляться с разрушительным воздействием волн, но при этом через некоторое время разрушаются сами и препятствуют нормальному току воды, в результате чего происходит застаивание воды и нарушение экосистемы акваторий.

Созданная российскими разработчиками система предполагает установку линии специальных поплавков. "Когда через эту линию поплавков проходит волна, она отдает им свою энергию, и за ними уже нет ее разрушающего воздействия. А та энергия, которую поплавкам отдала волна, преобразуется в электрическую", — рассказал он.

Один километр такой линии может дать мощность около 4 МВт. "В принципе это уже полноценная электростанция, пусть небольшая, но для локальных нужд вполне применима, которая комбинирует в себе и производство чистой энергии, и защиту береговой линии", — добавил он.

Опытный образец был продемонстрирован этим летом в Геленджике. "Опытный образец коллеги уже показали этим летом в Геленджике, он находится в Голубой бухте. А дальше, я думаю, уже к следующему году доведут это до стадии коммерческого прототипа. Я знаю, что у них есть потенциальные заказчики в России, есть потенциальные заказчики за рубежом: они проводили переговоры с чиновниками из Мальты, Аргентины, там, где очевиден эффект вот такого рода установок. Полагаю, что в ближайшие несколько лет у них должны появиться уже коммерческие внедрения", — сказал Пинский.