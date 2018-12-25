МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ, ФАС и нефтяники до конца года должны подписать соглашения о модернизации НПЗ, это будут 10-12 заводов, сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Проект соглашения подготовлен, это будет соглашение между министерством энергетики, ФАС и компаниями, владеющими НПЗ. По нашей оценке, это порядка 10–12 НПЗ. Документы будут подписаны, как только выйдет постановление правительства в развитие законодательства о налоговом маневре. Сейчас оно на стадии согласования, но мы должны до конца года подписать эти соглашения", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, речь идет в основном о средних НПЗ, по которым не были подписаны соглашения о модернизации ранее. Это такие заводы, как Антипинский, Афипский, Марийский, Ильский, Орский и другие, отметил министр. Общий объем переработки на НПЗ, которые могут подписать соглашения о модернизации, Новак оценил примерно в 25-30 миллиона тонн.

НПЗ, осуществляющие модернизацию, в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, смогут получить обратный акциз на нефть и отсрочку до 2024 года по обязательствам поставки на внутренний рынок не менее 10% произведенного автобензина пятого класса.