МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся достигнуть договоренностей с Украиной по транзиту российского "голубого топлива", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".