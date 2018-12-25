МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил продления соглашений Минэнерго и ФАС с нефтекомпаниями по топливу после 31 марта, но думает, что этого не потребуется.

"В принципе не исключено. Но я думаю, этого не потребуется", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, могут ли быть продлены соглашения.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).