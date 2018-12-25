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МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся достигнуть договоренностей с Украиной по транзиту российского "голубого топлива", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, есть ли у России понимание по дальнейшим поставкам газа в Европу, если к декабрю 2019 года не будет нового контракта с Украиной на транзит.

При этом Новак подчеркнул, что конструктивному диалогу с Украиной мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" по поставкам и транзиту российского газа, в частности из-за постоянных попыток взыскания с российской компании денежных средств и имущества.

"Поскольку в результате решения Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. "Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны", — отметил он.

Министр также добавил, что важным вопросом в переговорах является объем транзита российского газа, который может пойти через Украину после 2019 года в случае заключения нового контракта.

"В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу", — сказал Новак.