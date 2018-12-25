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МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Россия дополнительно заработала минимум 120 миллиардов долларов за два года действия соглашения ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"За два года действия соглашения ОПЕК+ Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, 120 миллиардов долларов. Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".

Министр отметил, что в целом для российских компаний уровень цен на нефть не так важен, как для некоторых стран соглашения ОПЕК+. В этом, в частности, России помогают низкая себестоимость добычи нефти и достаточно слабый курс рубля.

"Другое дело, что в целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы. Резкое падение цены могло бы отразиться на курсе рубля, повлиять на рост инфляции, создать неопределенности в экономики и затруднить планирование", — подчеркнул Новак, комментируя вопрос о том, не помогает ли Россия в большей степени странам ОПЕК, а не себе, участвуя в соглашении ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

Тогда 7 декабря ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.