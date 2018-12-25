МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Текущие объемы поставок газа "Газпрома" в Европу указывают на необходимость заключения дополнительных контрактов на экспорт трубопроводного российского газа, несмотря на то, что в ЕС выросло и потребление СПГ, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"В этом году у нас произошло интересное событие: по долгосрочным экспортным контрактам "Газпрома" выбирается уже максимальное годовое количество газа. То есть это означает необходимость заключения дополнительных трубопроводных контрактов, несмотря на то, что в Европу дополнительно пришел сжиженный газ", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".

"В целом важно понимать, что трубопроводный газ наиболее конкурентоспособен в Европе", — добавил он.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В середине октября текущего года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в дальнее зарубежье в 2018 году может приблизиться к 205 миллиардам кубометров.