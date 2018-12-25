МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в США продолжит рост, однако его интенсивность в среднесрочной перспективе неопределенная, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Она будет расти, потому что объективно сегодня созданы такие технологии, и они рентабельны при низких ценах", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".

Министр однако подчеркнул, что американская сланцевая нефть занимает небольшую долю в мировой добыче — порядка 6 миллионов из 100 миллионов баррелей в сутки.

"Да, она дает существенный прирост, но мы видим, что в среднесрочной перспективе сохранение таких темпов сопряжено с неопределенностью. Там есть свои трудности с привлечением финансов и замедление темпов увеличения продуктивности. Волатильность на рынке в первую очередь приведет к тому, что не будут приняты инвестиционные решения по более дорогим проектам, таким как нефтеносные пески и глубоководные проекты", — отметил Новак.