МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия в 2018 году добыла рекордный объем газа — 733 миллиарда кубометров, экспорт газа вырос на 10% по сравнению с 2017 годом, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты? 733 миллиарда кубических метров газа, при этом на 20 миллиардов был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

В 2017 году добыча газа в РФ составила 691,1 миллиарда кубометров.

"Основные факторы роста производства газа — увеличение потребления газа в Европе, запуск нового завода "Ямал СПГ", в этом году прирост производства СПГ составил 70%", — отметил он.

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