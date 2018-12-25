МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. "Силовые машины" предлагают построить новую газовую ТЭС 1,4 ГВт для замещения убыточной угольной Новочеркасской ГРЭС "Газпром энергохолдинга", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Силовые машины" Алексея Мордашова придумали схему, которая поможет компании гарантировать сбыт газовых турбин большой мощности (ГБТМ) без участия в программе модернизации старых ТЭС, сообщили источники издания. Компания предложила регуляторам построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт вблизи угольной Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС, 2,258 ГВт), принадлежащей "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ) — по механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ).

КОМ НГ создавался специально под нерыночные проекты генерации в энергодефицитных точках. Основанием для отбора инвестора выступает зафиксированный схемой и программой развития ЕЭС России дефицит в локальной энергозоне в течение трех лет (обсуждается идея снизить срок до года).

Сам механизм применялся всего дважды: для строительства Сакской ТЭЦ в Крыму ("КрымТЭЦ" Петра Нидзельского) и ТЭС в Тамани (заказчик и строитель — "Технопромэкспорт" "Ростеха"). Но после массовых строек новой генерации в 2010-х годах в Единой энергосистеме РФ почти не осталось энергодефицитных точек.

Обсуждаемая в правительстве программа по модернизации старых ТЭС объемом до 1,4 триллиона рублей исходно была увязана с "дорожной картой" по развитию в РФ производства ГБТМ — инвесторы должны были обеспечить заказом машиностроителей, отмечает газета. Основным бенефициаром считаются как раз попавшие под санкции США "Силовые машины" (7 миллиардов рублей на проект ГБТМ выделит бюджет, еще 8 миллиардов рублей найдет компания).

В приоритетном порядке по программе модернизации будут меняться паросиловые установки с паровыми турбинами, а крупные генкомпании говорили, что не ждут от машиностроителей РФ надежного оборудования.