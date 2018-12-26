МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату.

Об этом глава государства заявил на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Парламентарий в ходе беседы передал Путину письмо, в котором отражены опасения, касающиеся тематики влияния Парижского соглашения и проблемы изменения климата. По мнению Миронова, Россия в этой сфере может оказаться в положении, когда она будет вынуждена сокращать добычу газа и нефти и так далее.

"Мне кажется, что здесь и климатическую доктрину Российской Федерации, и в целом на нашу часть Парижского соглашения нужно посмотреть с точки зрения национальной безопасности России", — сказал Миронов.

"Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли, конечно, давайте посмотрим", — сказал Путин, комментируя слова лидера "Справедливой России".

Президент в целом выразил надежду на конструктивную работу исполнительной власти с фракцией "Справедливой России" в 2019 году и поблагодарил Миронова за работу в уходящем году.

Лидер "Справедливой России", в свою очередь, представил Путину ряд законопроектов, разработанных партией — об общероссийской реновации, о социальном предпринимательстве и другие.