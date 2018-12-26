МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Ирак в ноябре снизил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,9% по сравнению с октябрем — до 3,377 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам октября 2018 года среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,478 миллиона баррелей.

Всего в ноябре Ирак экспортировал 101,314 миллиона баррелей нефти. При этом экспорт с месторождения Басра составил 100,895 миллиона баррелей, а с месторождения Киркук — 418,62 тысячи.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 6,195 миллиарда долларов при средней цене в 61,15 доллара за баррель. В октябре эти доходы составляли 7,908 миллиарда долларов.