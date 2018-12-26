МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. "Юнипро" в 2019-2027 годах планирует купить у "Новатэка" газ для Сургутской ГРЭС-2 на 78,6 миллиарда рублей, для Яйвинской ГРЭС — на 14,5 миллиарда рублей, говорится в материалах "Юнипро".

"Юнипро" и "Новатэк" заключили допсоглашения к договорам поставки газа на две электростанции на 2019-2027 годы, сказано в материалах. Допсоглашение для Сургутской ГРЭС-2 предусматривает уменьшение объемов поставки газа, размер сделки с учетом изменений — 78,6 миллиарда рублей. Допсоглашение для Яйвинской ГРЭС предусматривает уменьшение объемов и стоимости поставки газа, размер сделки с учетом изменений — 14,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что размер сделок приводится с учетом НДС и является прогнозным.