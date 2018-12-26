МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Разногласия с "Роснефтью" по Комсомольскому НПЗ не урегулированы, вопрос остается открытым, сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Нет, не урегулировали, они (разногласия – ред.) так и остались. Поскольку "Роснефть" не выполнила свои обязательства, до сих пор остались замечания. Они пригласили комиссию, комиссия буквально на днях побывала, и до сих пор подчёркивают, что замечания, которые были высказаны, часть из них реализована, часть — нет. Поэтому вопрос остаётся открытым. Остаётся открытой тема тарифа, потому что мы не приемлем подходы "Роснефти", — сказал Токарев, отвечая на вопрос о том, урегулированы ли разногласия с "Роснефтью" по поводу Комсомольского НПЗ.

"Транснефть" построила нефтепровод от ВСТО до Комсомольского НПЗ в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 293 километра. Однако транспортировка сырья по нему так и не началась.

В начале декабря Токарев говорил, что "Транснефть" планирует выставить "Роснефти" к возмещению убытки из-за простоя отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ. За время с мая 2018 года по 6 декабря они оценивались в 1,5 миллиарда рублей. По словам Токарева, сначала "Транснефть" проведет переговоры с "Роснефтью", "идти в суд не хотелось бы".

По его словам, прокачка нефти на НПЗ в 2018 году точно не начнется, также до сих пор не согласован тариф. Кроме того, он пояснял, что сейчас речь идет о поставках 4 миллионов тонн нефти. А 8 миллионов тонн, которые планировались изначально, будут "за далеким горизонтом 2020 года", и это тоже убытки для "Транснефти".