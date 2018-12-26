МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная Saudi Aramco создаст Saudi Aramco Retail Company (RetailCo) — компанию для розничной торговли топливом, говорится в релизе Saudi Aramco.

"Сегодня Saudi Aramco объявила о создании Saudi Aramco Retail Company (RetailCo), дочерней компании, полностью находящейся в ее собственности, созданной для осуществления розничной торговли топливом, создавая устойчивый и прибыльный бизнес, который интегрируется в производственно-сбытовую цепочку в области углеводородов", — сообщает компания.

Величина, стоимость и сроки создания организации в релизе не уточняются.

Операции RetailCo будут направлены на поэтапное расширение сети автозаправочных станций в Саудовской Аравии. Как отметил вице-президент Aramco по сбыту Абдул Азиз аль-Джудайми (Abdul Aziz Al Judaimi), чьи слова приводятся в сообщении, это поднимет отраслевые стандарты и улучшит качество обслуживания клиентов компании. Он также подчеркнул, что создание RetailCo согласуется с планом "Видение-2030" (Saudi Vision 2030).

В апреле 2016 года Саудовская Аравия объявила детали плана "Видение-2030" (Saudi Vision 2030), направленного на снижение зависимости экономики страны от нефти, развитие частных секторов экономики, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма. Также план предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco. Автор плана — наследный принц, заместитель премьер-министра страны Мухаммед бен Салман, которого многие считают главным реформатором в стране.