МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Новатэк" и японская Saibu Gas подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись изучить возможность выхода российской компании на энергорынок Японии, говорится в сообщении "Новатэка".

"Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон рассмотреть возможности потенциального сотрудничества по выходу компании ("Новатэка" — ред.) на рынок конечных потребителей и оптимизации поставок СПГ из портфеля "Новатэка" в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет использования мощностей СПГ-терминала Хибики (Hibiki) в Японии", — говорится в сообщении.

"Рынки стран АТР являются приоритетным направлением для СПГ-проектов "Новатэка". Использование терминала Хибики будет способствовать диверсификации базы потребителей и увеличению гибкости поставок на премиальные рынки СПГ", — сказал первый заместитель председателя правления "Новатэка" Лев Феодосьев, слова которого приводятся в релизе.