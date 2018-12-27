МЕХИКО, 27 дек /ПРАЙМ/. Объединенные федеральные силы Мексики взяли под контроль систему мониторинга государственной нефтяной компании Pemex для предотвращения краж топлива, сообщил в четверг президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По его словам, задержаны три менеджера компании, которые знали о кражах. "Бывшие директора Pemex знали о кражах. У меня нет доказательств, которые позволили бы мне сказать, что они участвовали в них", — заявил президент на ежедневной пресс-конференции.

Согласно представленному в четверг Обрадором плану, в операции по предотвращению краж топлива участвуют морская пехота, армия, новая администрация Pemex и сотрудники генпрокуратуры страны. В общей сложности речь идет о 15 федеральных учреждениях, которые взяли под контроль 58 стратегических предприятий, в том числе шесть нефтеперерабатывающих заводов, 39 терминалов и перекачивающие станции.

При этом, как заявил Обрадор, лишь 20% краж топлива Pemex происходят из-за незаконных врезок, остальные совершаются "сверху", то есть из системы правительства. По его словам, кражи топлива в прошлом году обошлись госкомпании в 60 миллиардов песо (около 3 миллиардов долларов), а потерь за три года хватило бы на строительство нового НПЗ.