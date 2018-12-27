МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили снижение, следуя динамике фондовых площадок США на фоне бюджетного кризиса в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.25 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,35% — до 53,44 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,11%, до 45,16 доллара за баррель.

"В отсутствие важных заголовков, посвященных нефти, рынок привязался к динамике акций", — приводит агентство Рейтер мнение президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch).

Днем ранее цены на нефть подскочили на 8-9% на фоне сильного роста индексов в США. Реакция трейдеров была вызвана заявлением главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Ранее Трамп назвал ФРС "единственной проблемой экономики" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.

В четверг нефть продолжает следовать динамике американских торговых площадок, которые снижаются на опасениях относительно временного прекращения работы ряда федеральных структур в стране. Федеральные ведомств а США вошли в режим так называемого "шатдауна" 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.