МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий оказание Росатомом госуслуг в районе Северного морского пути, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон сосредотачивает в рамках госкорпорации "Росатом" ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории Северного морского пути и на прилегающих территориях.

На Росатом также возлагаются госуслуги по морской деятельности и управлению госимуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий.

Ранее ко второму чтению законопроекта была добавлена уточняющая правка, согласно которой план развития инфраструктуры Северного морского пути разрабатывается госкорпорацией по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и утверждается правительством РФ.

Кроме того, в полномочия Росатома помимо прочего добавлена возможность определять предприятие, которое согласует разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути.