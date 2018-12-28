МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины планирует повышение тарифов на газ, электроэнергию и транспорт на 2019 год, рост существенно обгонит прогнозируемый уровень инфляции, сообщают аргентинские СМИ.

В частности издание La nacion со ссылкой на источники в правительстве сообщаeт, что тарифы на общественный транспорт в 2019 году могут вырасти на 40%, на газ на 35% и на электроэнергию на 55%. При этом ЦБ Аргентины, основываясь на ожиданиях рынка, прогнозирует инфляцию в следующем году в 27,5%.

Рост тарифов на газ будет предметом публичных слушаний, которые должны состояться весной следующего года. Тарифы на электроэнергию для региона Буэнос-Айрес, где проживает большая часть населения страны, планируется субсидировать.

Тарифы на ЖКХ являются предметом частых акций протеста со стороны различных политических движений Аргентины. Одна из них, в частности, прошла во время саммита G20, тогда протестующие перекрыли одну из центральных улиц Буэнос-Айреса