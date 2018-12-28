МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2023 года, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемую Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года", — говорится в документе.

Под минерально-сырьевой базой понимается совокупность разведанных и оценённых запасов полезных ископаемых, а также локализованных и прогнозных ресурсов.

Стратегия устанавливает приоритеты, цели и задачи геологической отрасли, направленные на устойчивое обеспечение минеральным сырьём потребностей экономики, включая экспортные обязательства. Стратегия является основой для формирования государственной политики в области геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном уровнях.

Отмечается, что стратегия предполагает наращивание минерально-сырьевой базы за счет повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ, рост качества прогнозирования и поисков новых месторождений, а также повышение эффективности освоения известных, в том числе неразрабатываемых, месторождений. Рост эффективности возможен путем внедрения современных технологий переработки, обогащения и комплексного извлечения полезных ископаемых.