САРАТОВ, 30 дек /ПРАЙМ/. Около 1,5 тысячи жителей Саратова остались без газа из-за повреждения газопровода в ходе земляных работ по прокладке водопровода, сообщил в воскресенье ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

По данным ведомства, в субботу в 22.40 (21.40 мск) у дома № 6 по улице Тархова в Саратове компания "Волгоспецмонтаж" проводила согласованные земляные работы по прокладке водопровода. В ходе работ была нарушена целостность стального подземного газопровода низкого давления диаметром 150 миллиметров, который принадлежит и обслуживается АО "Саратовгаз".

"В 22.15 мск прекращено газоснабжение 1,48 тысячи абонентов… Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Саратове минус 15 градусов.