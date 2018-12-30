МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Специалисты восстановили газоснабжение всех потребителей, которое было нарушено из-за порыва на газопроводе в Московской области, сообщает Минэнерго РФ.

"В 23.50 аварийно-восстановительные работы завершены. 30 декабря в 00.40 начата подача газа на ГРС (газораспределительная станция — ред.) "Протвино". В 04.20 газоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении Минэнерго.

Ночью 29 декабря в Серпуховском районе Московской области произошел порыв на газопроводе-отводе от магистрального газопровода "Серпухов – Ленинград" от газораспределительной станции (ГРС) "Протвино" с возгоранием. Пострадавших нет.

После этого для безопасной локализации разрыва газопровода-отвода перекрыт линейный кран на 60 километре магистрального газопровода "Серпухов – Ленинград".

Так, было прекращено газоснабжение 2,7 тысячи абонентов в Калужской и Московской областях.