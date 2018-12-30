МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Энергетики АО "Чеченэнерго" обещают восстановить электроснабжение оставшимся без света потребителям в Чечне к 22.30, сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа".

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий. По информации Минэнерго, в 16.25 было подано напряжение части потребителей, без электричества оставались около 47,1 тысячи человек.

"Согласно оперативной информации, энергетики АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") обещают сегодня к 22.30 (мск) восстановить электроснабжение небольшой части остающихся обесточенными потребителей некоторых населенных пунктов Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чеченской Республики", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время энергетики "Чеченэнерго" продолжают восстановительные работы. Добавляется, что причина аварии — повреждение ввода трансформатора на подстанции "Самашки" и обрыв ошиновки.