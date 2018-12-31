МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Энергетики в Чечне восстановили электроснабжение в двух районах республики, сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий. По информации Минэнерго, в 16.25 было подано напряжение части потребителей, без электричества оставались около 47,1 тысячи человек.

"В настоящее время электроснабжение Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чеченской Республики восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.