МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику в понедельник днем на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.10 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,65% — до 54,62 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,23% — до 46,34 доллара за баррель.

Рост нефтяных цен в понедельник происходит на фоне снижения курса доллара к основным мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 96,2 пункта. Доллар оказался под давлением сообщений СМИ о том, что представители США и Китая начинают выработку сделки по торговле, которая могла бы ослабить напряженность между странами.

Ослабление курса американской валюты позитивно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе и нефти, которые становятся дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, считают, что давление на нефтяные котировки должно ослабиться с января следующего года, поскольку ОПЕК+ начнут сокращение добычи нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки.