САРАТОВ, 3 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Производство биодизельного топлива на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области законсервировано до апреля из-за отсутствия оборудования для работы в холодное время года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

Статус ТОСЭР, который позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы, присвоен Петровску в сентябре 2017 года постановлением правительства РФ. Ранее в минэкономразвития области сообщили РИА Новости, что ООО "Старт" с проектом по производству биодизельного топлива стало одним из первых резидентов ТОСЭР "Петровск" и планировало выпустить пробную продукцию к концу сентября 2018 года. Как уточнили в МЭР области, производственная линия ООО "Старт" открылась 22 сентября.

"С ноября 2018 года по апрель 2019 года производство законсервировано в связи с отсутствием в настоящий момент дополнительного оборудования, позволяющего осуществлять производство биодизельного топлива при низких температурах", — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что предприятие заключило договора с поставщиком сырья — АО "Птицефабрика Михайловская", а также определен заказчик на поставку готовой продукции, которым стало одно из саратовских предприятий.

"(С момента запуска производства) было изготовлено 10,5 тонны топлива, которое бесплатно предоставлено на тестирование сельскохозяйственным предприятиям Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Ставропольского края", — рассказали в пресс-службе.

ООО "Старт" вложило 35 миллионов рублей в создание производства биодизельного топлива по экологически чистой технологии без применения метанола и этанола. Представитель инвестора отметил ранее, что в производстве планируется использовать растительные и животные жиры, которые сейчас утилизируются как отходы пищевого производства, в том числе растительное масло высокой кислотности, отходы разделки птицы и подобные жиры.