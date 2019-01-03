МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Гендиректор "Россетей" Павел Ливинский провел заседание штаба электросетевого комплекса для проверки надежности электроснабжения в период новогодних праздников.

Несмотря на ухудшение погоды в ряде регионов России, энергетики группы компаний смогли обеспечить высокую надежность энергоснабжения потребителей, рассказали в пресс-службе "Россетей". В первые дни праздников специалистами группы компаний не было допущено значимых технологических нарушений в электросетевом комплексе.

Со своей стороны Павел Ливинский поручил сохранять режимы повышенной готовности и обратил особое внимание на субъекты, где продолжают наблюдаться неблагоприятные погодные условия.

В частности, глава "Россетей" дал указание руководителям "МРСК Северо-Запада" и "Ленэнерго" в связи со штормовыми явлениями, уже приведшим к массовым отключениям в Финляндии, а также Швеции и Эстонии, обеспечить предельную концентрацию персонала.