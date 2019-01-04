МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Группа ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) бизнесмена Рината Ахметова планирует купить акции "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго", сообщается в пятницу на сайте компании.

"Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЗАО "Киевоблэнерго". 3 января 2019 года общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B. V. (Нидерланды) заключили договоры купли-продажи акций данных компаний", — сообщает пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласие антимонопольных органов.

"Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" — операторы системы распределения в Одесской и Киевской областях и не занимаются поставкой электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется властями.