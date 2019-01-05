БАГДАД, 5 янв — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака ждет окончания исследований британской нефтегазовой компании BP по разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук на севере страны, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Государственная нефтяная компания Ирака North Oil Company в мае 2018 года подписала соглашение с британской компанией BP по разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук.

"К настоящему моменту данный вопрос находится на стадии исследования компанией BP. После того как закончится исследование (компании — ред.), будет проведена оценка со стороны министерства. В свете этого проходит договоренность с той же самой компанией о выполнении программы, которую она (компания — ред.) примет после окончания исследований и рекомендаций в этом отношении", — заявил Джихад.

Он добавил, что первый договор с компанией заключался в подготовке исследования того, как разрабатывать эти месторождения, а также стремлении к увеличению производства до более чем 750 тысяч баррелей, достигая производства почти миллиона баррелей на этих месторождениях поэтапно.

"Есть намерения прийти к договоренности с Иракским Курдистаном по нефти, месторождениям и импорту, мы с позитивом к этому относимся. У правительства есть хорошие намерения прийти к решению нерешенных проблем, потому что это вредит всем, и прийти к договоренности о том, что национальные интересы превыше всего. Я считаю, что это пойдет на пользу всем", — отметил собеседник агентства.

Провинция Киркук, несколько лет находившаяся под фактическим контролем автономных властей Иракского Курдистана, в октябре минувшего года была силой возвращена под свой контроль Багдадом. Багдад после этого заявил, что основывает специальный комитет по развитию нефтедобычи в этой провинции, а также создает группу экспертов совместно с BP для оценки ситуации.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.