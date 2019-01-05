БАГДАД, 5 янв — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака ведет переговоры о подписании новых договоров об инвестициях в месторождения газа, которые не используются в городе Басра на юго-востоке страны, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Министерство сейчас ведет переговоры, в частности об инвестициях в газ на месторождениях Майсана и некоторых месторождениях, в которые инвестиции не вкладываются и на которых в больших количествах имеется газ в провинции Басра. Сейчас ожидается, что дело разрешится путем заключения договоров об инвестициях в газ", — заявил Джихад.

По его словам, министерство прошло большой путь и эта задача в настоящий момент находится среди приоритетов ведомства.

Собеседник агентства не назвал, из каких стран компании, с которыми ведутся переговоры.

"Для каждого месторождения есть план по его разработке. Нет необходимости заключать договоры, Ираку в некоторой степени почти достаточно (того, что есть – ред.)", — добавил представитель министерства.

Он отметил, что договоры, заключенные в прошлом году, часть из них – по месторождениям, по которым ведется разведка, другая часть – по месторождениям, нуждающимся в разработке, были подписаны, переданы в совет министров, но тогда данный вопрос не был решен. По его мнению, они будут пересмотрены, потому что прошлое правительство не ответило министерству по этому вопросу. Этот вопрос был оставлен для нынешнего правительства.

"Планы по разработке идут на месторождениях как обычно. Некоторое время назад было объявлено о начале третьего и последнего этапа по разработке месторождения "Хальфая" в (провинции – ред.) Майсан и увеличении производства", — добавил Джихад.