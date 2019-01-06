ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 янв /ПРАЙМ/. По меньшей мере 16 человек эвакуированы на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за пожара на площади 300 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.

Ведомство уточняет, что сообщение о возгорании печи выпаривания воды из нефти на месторождении поступило в 22.34 (20.34 мск).

"Эвакуирован персонал в количестве 16 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ликвидации пожара участвуют 76 человек и 17 единиц специальной техники. На место выехала оперативная группа главного регионального управления ведомства.