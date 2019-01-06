ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 янв /ПРАЙМ/. Угрозы распространения огня на другие объекты из-за пожара на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нет, заявил РИА Новости представитель компании "РН-Юганскнефтегаз".

Окружное управление МЧС ранее сообщило о возгорании печи выпаривания воды из нефти на месторождении в Ханты-Мансийском районе ХМАО. По данным ведомства, из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших нет. Площадь пожара предварительно составляет 300 квадратных метров.

В компании "РН-Юганскнефтегаз", которая входит в "Роснефть", пояснили, что на территории производственной площадки узла подготовки нефти произошло возгорание нефтепродукта из-за разгерметизации.

"Проводится ликвидация возгорания, огонь не вышел за пределы обвалования площадки. По предварительным данным, погибших, пострадавших и угрозы распространения на соседние объекты нет", — подчеркнул собеседник агентства.

По информации МЧС, в ликвидации пожара участвуют 76 человек и 17 единиц специальной техники.