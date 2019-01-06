ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 янв /ПРАЙМ/. Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано, заявил РИА Новости представитель компании "РН-Юганскнефтегаз".

Окружное управление МЧС поздно вечером в субботу сообщило о возгорании печи выпаривания воды из нефти на месторождении в Ханты-Мансийском районе ХМАО. По данным ведомства, из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших нет. Площадь пожара предварительно составила 300 квадратных метров.

"Пока (возгорание) локализовано по всей площади", — отметил собеседник агентства.

Ранее в компании "РН-Юганскнефтегаз", которая входит в "Роснефть", пояснили, что пожар произошел на территории производственной площадки узла подготовки нефти из-за разгерметизации. Угрозы распространения огня на соседние объекты, как подчеркивалось, нет.