МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Пожар на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе потушен, сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание печи выпаривания воды из нефти на месторождении в Ханты-Мансийском районе ХМАО произошло вечером в субботу. По данным МЧС, из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших нет. Площадь пожара предварительно составила 300 квадратных метров. В ночь на воскресенье огонь локализовали.

"По состоянию на 08.10 мест. (06.10 мск) удалось ликвидировать открытое горение", — информирует спасательное ведомство.

Ранее в компании "РН-Юганскнефтегаз", которая входит в "Роснефть", пояснили, что пожар произошел на территории производственной площадки узла подготовки нефти из-за разгерметизации. Угрозы распространения огня на соседние объекты, как подчеркивалось, нет.