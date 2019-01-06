ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 янв — ПРАЙМ. Комиссия выяснит причины пожара на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил РИА Новости представитель компании "РН-Юганскнефтегаз".

Возгорание печи выпаривания воды из нефти на месторождении в Ханты-Мансийском районе ХМАО произошло вечером в субботу. По данным МЧС, из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших нет. Площадь пожара предварительно составила 300 квадратных метров. Утром в воскресенье ведомство сообщило о ликвидации огня.

В компании "РН-Юганскнефтегаз", входящей в "Роснефть", подтвердили, что возгорание на объекте удалось ликвидировать.

"Пострадавших нет. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего", — добавил собеседник агентства.

Ранее на предприятии поясняли, что пожар произошел на территории производственной площадки узла подготовки нефти из-за разгерметизации. Угрозы распространения огня на соседние объекты, как подчеркивалось, не было.