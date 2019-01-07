МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Нефтяная смесь марки Brent смогла показать наилучший недельный рост за последние два года.

На цены повлияли экономические сообщения из США, которые прервали падение рынка, пишет Блумберг. Так, в пятницу стоимость фьючерсов Brent выросла, увеличившись за неделю на 9,3%. При этом техасская нефть WTI за отчетный период выросла на 5,8%.

Как отмечают специалисты, подобные показатели связаны с ростом американского фондового рынка, отреагировавшего на отчет о рынке труда в США. Кроме того, влияние оказало и снижение производства углеводородов в Саудовской Аравии и Ливии.