МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Уровень добычи нефти в Ливии в 2018 году достиг 1,107 миллиона баррелей в день, говорится в релизе Национальной нефтяной компании Ливии (NOC).

"NOC зафиксировала средний уровень добычи в 1,107 миллиона баррелей в день в 2018 году и общую (нефтяную — ред.) выручку в 24,4 миллиарда долларов США — это пятилетний рекорд и годовой рост в 78%", — говорится в релизе компании.

Текущий уровень добычи в Ливии составляет 953 тысячи баррелей в день, сообщил глава NOC Мустафа Саналла агентству Блумберг. Саналла отметил, что страна планирует нарастить добычу до 2,1 миллиона баррелей в день к 2022 году, передает агентство.

Ливия входит в ОПЕК, но исключена из сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

По итогам встречи ОПЕК+ в декабре было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Сокращение добычи для большинства стран отсчитывается от уровня октября 2018 года, исключение составляют Кувейт и Азербайджан (ведут отсчет от сентября), а также Казахстан, который будет считать сокращение добычи нефти от ноября. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.