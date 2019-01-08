МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининград во вторник посетит подземное хранилище газа и проведёт совещание, посвященное вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах страны.

"Программой визита предусмотрено посещение Калининградского подземного хранилища газа — первого в стране герметичного природного резервуара, созданного в глубинных отложениях каменной соли", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечено, что в режиме видеоконференции президент также примет участие в вводе в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы.

Как уточнили в пресс-службе, "этот реализованный "Газпромом" альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области — с помощью сжиженного природного газа, доставляемого по морю, — повысит энергетическую безопасность региона, учитывая особенность его расположения".

Кроме того, в рамках рабочей поездки Путин проведет совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов.

"Планируется обсудить с участием членов правительства, деятелей культуры и искусства, какими эти центры должны быть и как они будут функционировать", — пояснили в пресс-службе Кремля.

Там напомнили, что задача создания в регионах таких театрально-концертных, музейных и образовательных центров была поставлена президентом в послании Федеральному Собранию в минувшем году и конкретизирована в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В частности, глава государства в указе поставил задачу по созданию в зонах особого экономического и политического внимания культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.